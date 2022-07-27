В Україні масово гинуть дельфіни: вчені назвали причини

23 липня - Всесвітній день китів і дельфінів. Відмічати цей день почали 1986 року, коли Міжнародна китобійна комісія щапровадила заборону на китовий промисел. Сьогодні дельфінам у Чорному морі загрожують, в першу чергу, не рибалки, а військова агресія з боку Російської Федерації.

На сполох забив доктор біологічних наук, професор Іван Русєв, який працює в Національному природному парку «Тузлівські лимани» в Одеській області.

За спостереженнями професора, до війни в межах Одеської та Миколаївської областей у період від травня до серпня море викидало до 800 загиблих дельфінів на рік. До того ж більшість знайдених на пляжах азовок (вид дельфінів) були з відрізаними плавниками, що свідчило про їхню загибель від браконьєрських пасток. А зараз браконьєрського вилову в цій частині Чорного моря немає. Втім, за оцінками експерта, тільки за перші 100 днів війни вже загинуло декілька тисяч дельфінів. «Щонайменше три тисячі дельфінів загинули в Чорному морі внаслідок російської військової агресії в Україні», – пише біолог.

Через воєнні дії дельфіни втрачають орієнтацію. Тварини страждають від потужних вибухів. Бойові дії відбуваються із застосуванням надводних та підводних човнів, де використовуються гідролокатори, що створюють потужні звуки, які виводять з ладу органи навігації та ехолокації дельфінів. Вцілілі від вибухів дельфіни повністю втрачають орієнтацію, не можуть вполювати рибу, розбиваються об скелі, викидаються на берег, натрапляють на міни.

Декілька гіпотез щодо загибелі тварин - у доктора біологічних наук Павла Гольдіна, співробітника Українського наукового центру екології моря (УкрНЦЕМ) та Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національної академії наук.

Одна з гіпотез – загибель дельфінів є наслідком спалаху інфекційного захворювання, яке може бути викликано потраплянням стічних вод до моря або є результатом інфекції природного походження. Інша гіпотеза – це акустична травма від бойових дій, впливу підводного шуму, зокрема дії радарів російських підводних човнів. Можливо, причин загибелі дельфінів кілька, наприклад, можуть одночасно діяти дві різні інфекції в поєднанні із впливом підводного чи навіть надводного акустичного забруднення. Науковці України, Румунії, Болгарії і Туреччини зайняті пошуком встановлення точної причини, та пошук ще триватиме.

Про точну кількість загиблих дельфінів та тих, що викинулися, за словами фахівця, сказати важко. Наразі в кожній країні фахівці підраховують випадки. Поки що йдеться про кілька сотень підтверджених фото і відео випадків на березі, з них станом на сьогодні понад сто - в Україні. Кінцеві результати оцінювання очікують наступного року. Востаннє така масова загибель дельфінів спостерігалася 2012-го та 2017-го років.

За словами Павла Гольдіна, потрібен постійний моніторинг ситуації, тому він просить - якщо ви бачите на березі живого або мертвого дельфіна, будь ласка, пишіть у месенджери чи телефонуйте за номерами телефонів: +38 067 390 01 18 (WhatsApp) +38 095 548 65 53 (WhatsApp, Telegram, Viber).

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