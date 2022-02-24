Вторгнення Росії: ситуація станом на зараз

У четвер, 24 лютого о 05:00 президент країни-агресорки Росії Володимир Путін оголосив про "проведення воєнної операції в Україні".
Що відомо про російське вторгнення наразі, у матеріалі ТСН.ua.
РНБО підтримала запровадження надзвичайного стану в Україні.
Нацбанк обмежив зняття готівки в банкоматах: більше 100 тисяч гривень в одні руки.
У Києві проїзд у громадському транспорті зрообили безкоштовним.
Навчальні заклади перевели на дистанційку.
У Херсонській області загинуло троє прикордонників.
Зеленський закликав закрити авіапростір України від Росії.
Генштаб повідомляє про знищення 4 танків окупантів на дорозі до Харкова.
Генштаб повідомив про шість збитих російських літаків.
Відомо про загиблих цивільних українців: один вбитий у Броварах, один загиблий в Умані.
На виїздах з Буковини встановили блокпости.
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.