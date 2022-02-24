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Вторгнення Росії: ситуація станом на зараз

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Вторгнення Росії: ситуація станом на зараз

Associated Press

У четвер, 24 лютого о 05:00 президент країни-агресорки Росії Володимир Путін оголосив про "проведення воєнної операції в Україні".

Що відомо про російське вторгнення наразі, у матеріалі ТСН.ua.

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