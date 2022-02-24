Вторгнення Росії: ситуація станом на зараз

Вторгнення Росії: ситуація станом на зараз

У четвер, 24 лютого о 05:00 президент країни-агресорки Росії Володимир Путін оголосив про "проведення воєнної операції в Україні".

Що відомо про російське вторгнення наразі, у матеріалі ТСН.ua.

РНБО підтримала запровадження надзвичайного стану в Україні.

Нацбанк обмежив зняття готівки в банкоматах: більше 100 тисяч гривень в одні руки.

У Києві проїзд у громадському транспорті зрообили безкоштовним.

Навчальні заклади перевели на дистанційку.

У Херсонській області загинуло троє прикордонників.

Зеленський закликав закрити авіапростір України від Росії.

Генштаб повідомляє про знищення 4 танків окупантів на дорозі до Харкова.

Генштаб повідомив про шість збитих російських літаків.

Відомо про загиблих цивільних українців: один вбитий у Броварах, один загиблий в Умані.

На виїздах з Буковини встановили блокпости.

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