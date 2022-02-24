Найперші та найнеобхідніші алгоритми поведінки у разі ворожого обстрілу

Все може зійти нанівець, якщо людина впадає в паніку.

Найбільшою безпосередньою загрозою можуть стати - ворожі обстріли, зокрема артилерійські та повітряні бомбардування.

Війна, що загрожує поширитись на українські міста-мільйонники, лякає українців, тож журналісти ТСН дізнались у експертів правила поведінки.

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«Інстинкт самозбереження має допомогти кожному», - каже військовий психолог Андрій Козінчук.

Як себе поводити в умовах загроз, аби зберегти найдорожче - життя? У столиці опублікували практичні поради для мешканців. У брошурі не лише покроково описані дії кожного у разі надзвичайної ситуації, а й навіть вміст аптечки та тривожної валізи. Такий план дій, точно скоординує цивільних у найтяжчих умовах, наприклад під час обстрілів, каже інструктор Олексій.

Олексій, який вишколює новобранців територіальної оборони і ексклюзивно показує, як вижити.

НЕ ВАЖЛИВО ДЕ І КОЛИ ВАС ЗАСТАВ ВИБУХ. ВИ ЙОГО ПОБАЧИЛИ, ПОЧУЛИ, ВІДЧУЛИ – ТРЕБА:

Як діяти у разі повітрянного та артилерійського бомбардування в країні

Як себе поводити, якщо обстріл застав на вулиці

«В такому разі моментально впасти, притиснути голову до землі. Як тільки ви впали і відчули, що немає більше вибухів не треба бігти одразу в укриття. Як мінімум треба себе відчути, що ви не є пораненими. Якщо ви не чуєте зараз вибухів, це не означає, що ви їх не бачите. Можливо ви контужений і глухий», - каже чоловік.

Як себе поводити, якщо обстріл застав у машині

« Ви не знаєте, де відбудеться наступний вибух. Найлогічніше було би зупинись будь де, лягти біля машини. Якщо на трасі - лягли біля машини, зважайте, щоб ніхто у вас не в’їхав і не переїхав, відкочуйтесь далі до бордюра. Бордюр біля дороги заввишки 20 сантиметрів. І він теж може слугувати укриттям», - додає експерт.

Як себе поводити, якщо обстріл застав у приміщенні

«Ліфтова шахта, яка є монолітною. Не в самій шахті ні в якому разі, а поряд. Ми почули, щось десь розлетілось, навіть куточок в ньому зтиснувшись, чи лягти, голову сховати і навіть дерев’яна шахта може бути якимось укриттям. Тому що цей дах він не бетонний, але щоб ця конструкція не лягла вам на голову, голову ховаю тут і шафа буде своєрідним укриттям», - повідомляє експерт.

Якщо це квартира, у нас капсула життя – це ванна. "Одне з найбезпечніших місць у квартирі, щоб пересидіти обстріл це – ванна. І навіть не сама кімната, а ємність для води, яка може послугувати додадковою бронею. І ще один лайф-хак від жителів Донбасу, яким вони зі мною поділились – це обкластися подушками. Бо вони можуть замортизувати удар», - додає Олексій.

Усі ці дії згодяться, аби пересидіти обстріли. Та навіть вони можуть зійти нанівець, якщо людина впадає в паніку, каже психолог Андрій Козінчук. І радить, опанувати себе допоможе заздалегідь складений план дій, який слід обговорити із членами родини

«Ви маєте знати самому, що робити. Що робити із тими людьми, за яких ви відповідаєте. У вас має бути мінімум три місця безпеки: вдома, на роботі, і ви маєте проговорити із тими людьми, що ви будете робити, якщо ви в різних місцях і немає зв’язку», - додає психолог.