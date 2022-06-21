Зеленський назвав ширину українського фронту

Ширина українського фронту перевищує 2,5 тисячі кілометрів.
Але стратегічна ініціатива у боротьбі з РФ - за Україною.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту – вже понад 2,5 тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за нами", - зазначив глава держави.
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