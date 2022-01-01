Зеленский призначив командувача Сил тероборони ЗСУ

До цього часу Юрій Галушкін працював у Міоноборони

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна.

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Про це повідомляє Офіс президента.

З 1 січня 2022 року вступає в дію Закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

"Президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новопризначений командувач був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові (Союзна Республіка Югославія), брав участь в АТО та виконував обов’язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України.

З грудня 2019 року він проходив службу на посаді головного інспектора Міністерства оборони України, а з середини 2020 року – заступника головного інспектора.

За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бригадний генерал Юрій Галушкін нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

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