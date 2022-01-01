Зеленский назначил командующего Сил терробороны ВСУ

До этого времени Юрий Галушкин работал в Мионобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина.

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Об этом сообщает Офис президента.

С 1 января 2022 года вступает в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский 1 января назначил командующим Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Юрия Галушкина – опытного боевого генерала", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый командующий был участником международной миротворческой операции в Косово (Союзная Республика Югославия), участвовал в АТО и исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020 – заместителя главного инспектора.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бригадный генерал Юрий Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.

Напомним, что Зеленский рассказал, кому повысят зарплаты, а кого обеспечат жильем.

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