ДСНС: в Україні знеструмлено понад 1450 населених пунктів

Минулої доби підрозділи ДСНС здійснили 533 виїзди на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на ранок 27 березня в Україні без електропостачання залишаються 1455 населених пунктів.
З них частково знеструмлені – 39.
Про це ДСНС повідомляє у Telegram.
Також за добу підрозділами ДСНС здійснено 1585 виїздів, у тому числі 533 виїзди на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 8 осіб, ліквідовано 281 пожежу, що виникли внаслідок ведення бойових дій.
Нагадаємо, бійці ДСНС рятують тварин під час війни.
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