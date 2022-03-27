ДСНС: в Україні знеструмлено понад 1450 населених пунктів

Минулої доби підрозділи ДСНС здійснили 533 виїзди на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на ранок 27 березня в Україні без електропостачання залишаються 1455 населених пунктів.

З них частково знеструмлені – 39.

Про це ДСНС повідомляє у Telegram.

Також за добу підрозділами ДСНС здійснено 1585 виїздів, у тому числі 533 виїзди на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 8 осіб, ліквідовано 281 пожежу, що виникли внаслідок ведення бойових дій.

Нагадаємо, бійці ДСНС рятують тварин під час війни.

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