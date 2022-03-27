ГСЧС: в Украине обесточены более 1450 населенных пунктов

За прошлые сутки подразделения ГСЧС осуществили 533 выезда на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что по состоянию на утро 27 марта в Украине без электроснабжения остаются 1455 населенных пунктов.
Из них частично обесточены – 39.
Об этом ГСЧС сообщает в Telegram.
Также за сутки подразделениями ГСЧС осуществлено 1585 выездов, в том числе 533 выезда на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасены 8 человек, ликвидирован 281 пожар, возникший в результате ведения боевых действий.
Напомним, бойцы ГСЧС спасают животных во время войны.
Читайте также:
- Трогательная история: пожарные спасли зайчонка, который едва не погиб из-за поджигателей травы (фото)
- Как в апокалиптическом фильме: во Львове потушили пожар на нефтебазе и показали последствия ракетного удара РФ (фото, видео)
- В Днепропетровской области за сутки выгорело почти 300 гектаров: поджигателей призывают остановиться (видео)