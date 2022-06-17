Дефіцит обладнання, програмного забезпечення, цифрових технологій відкидає Росію в розвитку на десятиліття

Вже понад тисячу світових компаній-гігантів вийшли повністю або частково з російського ринку та припинили інвестиції в економіку агресора. Найбільш вразливий сектор для санкцій – IT-галузь.

Дефіцит комп’ютерного та мережевого обладнання, програмного забезпечення, цифрових технологій відкидає Росію в розвитку на десятиліття назад. Цифрова блокада Росії вже діє і результати не змусять себе довго чекати, йдеться в ТСН.

Найдорожча IT-компанія Росії — Яндекс розпродує свої проєкти, щоб звести кінці з кінцями. До початку повномасштабної війни з Україною вартість компанії оцінювали у 17 млрд доларів, а нині втричі дешевше.

Співзасновник Яндекса Аркадій Воложа нині під санкціями Євросоюзу, а майже дві тисячі співробітників виїхали за кордон. До дефіциту кадрів додалася нестача напівпровідників. Світові виробники відмовляються продавати комп’ютерне «залізо» російському агресору.

«По ним вдарить відмова постачати напівпровідники, російські аналоги процесорів це просто минуле сторіччя», - каже заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков.

Більше тисячі світових компаній-гігантів вийшли повністю, або частково з російського ринку. Цифрова блокада створила дефіцит процесорів та мікросхем, які використовуються у виробництві автомобілів, побутової та військової техніки. Брак смартфонів, мережевого обладнання та серверів даних вимкнуть світло для технологічного розвитку Росії.

Михайло очолює українській підрозділ міжнародної електротехнічної компанії. З початком повномасштабної війни російське представництво вирішили продати свій бізнес і більше допомагати Україні. «Ми забезпечуємо енергетичний тил для відбудови, забезпечуємо сервіс, тому ваш телефон працює, ваші банківські картки працюють», - каже гендиректор електротехнічної компанії Михайло Бубнов.

Як реагують росіяни на технологічний регрес показово продемонстрували користувачі YouTube, «Фейсбука» та «Інстаграму». В березні їм обмежили доступ до контенту в соцмережах. І якщо звичайні користувачі мають технічні можливості обходити заборони, то для блогерів та ютуберів можливість заробляти гроші закрили відключивши платіжні системи. «Дуже динамічно розвивається сектор застосунків, є багато формул і програм, а от як їх покласти в телефон це якраз дуже динамічний ринок і якщо цей ринок в Росії не розвивається, значить зменшується вплив і можливість використання в сучасній інфрастуктурі бізнесу», - каже голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.

Вперед у минуле стрімголов несеться кремлівська верхушка і тягне за собою всю Росію. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров переконаний - цифрова блокада відкидає Росію у своєму розвитку щонайменше на 20 років назад.

«Цифрова блокада, вихід технологічних компаній з Росії відкидає можливості розвитку на десятки років назад. IT-підприємства вже шукають місце в інших країнах. Спеціалісти та стартапери покидають країну, шукаючи комфортніших умов. «Мізки» втікають. Вже є спроби створити власні Instagram та PayPal, але без доступу до світових технологій це перетвориться на черговий YotaPhone», - каже він.

На відміну від Росії українські ІТ-компанії, навіть в умовах війни заробили рекордних 2 млрд дол експортних надходжень. Крім допомоги армії та сплати податків айтівці поповнили армію кібервійськ і успішно воюють на цифровому фронті наближаючи нашу перемогу.

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