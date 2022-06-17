"Це їхня справа": Путін заявив, що Росія не проти вступу України до ЄС

"Це їхня справа": Путін заявив, що Росія не проти вступу України до ЄС

Кремлівський диктатор заявив, що не виступатиме проти приєднання України до Європейського Союзу, хоч ще нещодавно російські дипломати прирівнювали вступ у ЄС зі зближенням з НАТО.

Росія ніколи не була проти вступу України в ЄС, бо це не оборонний альянс.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив 17 червня під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі.

"ЄС не є військово-політичним блоком, на відміну від НАТО. Тому наша позиція тут послідовна, ми нічого не маємо проти, це суверенне рішення країни - приєднуватися чи ні до економічних об'єднань, а справа економічних об'єднань - приєднувати нові країни чи ні.

Наскільки це можливо та доцільно для ЄС, нехай визначають країни ЄС. На користь це чи на шкоду Україні, це теж справа українського народу та українського керівництва", - сказав він.

Путін наголосив, що його держава ніколи не була проти членства України в ЄС навідміну від приєднання до НАТО.

"Ми ніколи не були проти цього. Ми виступали проти воєнного освоєння України, бо це загрожує російській безпеці. А щодо економічної інтеграції - то заради Бога, це їх вибір", - резюмував глава РФ.

Нагадаємо, що місяць тому у Кремлі заявили про зміну позиції щодо вступу України в Європейський Союз. Тоді російські дипломати говорили, що у них "така позиція, яка була і щодо вступу України до НАТО" - негативна.