Макрон висловився про вступ України до ЄС: це не гарантує стабільності

Макрон висловився про вступ України до ЄС: це не гарантує стабільності

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що вступ України в Європейській Союз на надасть їй гарантії стабільності.

Така ж думка у нього і щодо членства в ЄС Грузії та Молдови.

Про це пише CNN.

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За словами президента Франції, для співпраці з ключових питань оборони та безпеки, важливо побудувати ширшу європейсько політичну спільноту.

“Перш за все тому, що це процес, який справедливо вимогливий, і тому, що ми також повинні продовжувати спрощувати нашу Європу, щоб вона була ефективнішою”, - наголосив Макрон під час спільної прес-конференції з президентом Молдови Майєю Санду.

Чергова зустріч лідерів ЄС відбудеться наприкінці червня в Брюсселі. На ній будуть обговорювати кандидатури на членство в Європейському Союзі України, Молдови та Грузії.

“Моя роль - досягти консенсусу”, - додав Еммануель Макрон.

Нагадаємо, що міністр оборони США заявив про загрозу для Європи.

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