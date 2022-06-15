Як знайти зниклих під час війни рідних: інструкція від Міноборони

Як знайти зниклих під час війни рідних: інструкція від Міноборони

Тисячі українців загинули, потрапили в полон або зникли безвісти під час повномасштабної війни. В Міноборони розповіли, де та як можна отримати інформацію щодо тих, хто зник.

При Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Уповноважений координує колцентр з розшуку зниклих безвісти військовослужбовців і цивільних осіб. Він співпрацює з Національним Інформаційним Бюро при Мінреінтеграції, у питаннях інформації щодо зниклих безвісти", – йдеться в повідомленні.

Щоб повідомити про зниклу людину варто зателефонувати на "гарячу лінію" кол-центру 0 800 339 247 з понеділка по п’ятницю з 9:00-18:00. У суботу і неділю колцентр працює у віддаленому режимі. Інформація також приймається у вигляді повідомлень на номер: 095 896 0421 у Vіber чи Telegram.

Нагадаємо, що у Мінреінтеграції роз'яснили, що люди, які рятуються від війни на тимчасово окупованих територіях і їдуть до Росії – не порушують закони України.