Як уберегтися від шахраїв під час війни / Прокуратура міста Києва

Як не стати жертвою аферистів під час війни: схеми шахрайства та як від них уберегтися

Як не стати жертвою аферистів під час війни: схеми шахрайства та як від них уберегтися

В той час як більшість українців захищають Батьківщину зі зброєю в руках, відновлюють економіку, знаходяться і такі, які намагаються нажитися на війні.

Які схеми найчастіше використовують аферисти та як від них уберегтися розповіли в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Привласнюють гроші переселенців

Кіберполіція попереджає про активізацію аферистів, які обманом отримують у довірливих чи неуважних користувачів персональні дані. А отримавши їх, привласнюють гроші. Зараз ця схема поширена серед внутрішньо переміщених осіб. Як це відбувається. В смс, що надсилаються переселенцям повідомляється про виплату грошової допомоги. Щоб її отримати потрібно зайти на певний ресурс та заповнити заявку. В заявці довірливим переселенцям пропонують ввести персональні дані і номер банківської картки. Після чого зловмисники та отримують всі гроші.

Як уберегтися від такого шахрайства

Довіряйте інформації про виплати лише з офіційних джерел .

. Звертайте увагу на URL-адресу сайту, один додатковий символ може вказувати, що це ресурс аферистів.

один додатковий символ може вказувати, що це ресурс аферистів. Не переходьте за сумнівними посиланнями , не надавайте реквізити платіжних карток.

, не надавайте реквізити платіжних карток. При підозрі на шахрайство негайно заблокуйте картку і повідомте про це кіберполіцію.

Шахраї - псевдоблагодійники та псевдоволонтери

Аферисти, які під виглядом благодійності збирають гроші на лікування, дітей, тварин, військовим тощо.

Найрозповсюдженіші схеми шахрайства в умовах воєнного стану:

шахрайська благодійність;

пропозиції оренди для переселенців житла, що не існує ;

; фейкові пасажирські перевезення;

продаж вигаданих товарів, зокрема військової амуніції;

організація переправлення через держкордон чоловіків призовного віку ;

; фейкове надання інформації щодо безвісті зниклих громадян.

Допомогти уберегтися від псевдоблагодійників та псевдоволонтерів можна наступним чином.

Перераховуйте гроші тільки на рахунки офіційних благодійних фондів , рахунки на сайті НБУ, або через додаток «Дія».

, рахунки на сайті НБУ, або через додаток «Дія». Надавайте перевагу післяплаті за товари й послуги.

Відмовтеся від "благодійників", що допомагають перетнути кордон чоловікам у віці 18-60 років », щоб не лише не станете жертвами шахраїв, а й не відповідати перед законом.

», щоб не лише не станете жертвами шахраїв, а й не відповідати перед законом. Не переходьте за посиланнями , що надходять через смс-повідомлення чи месенджери.

, що надходять через смс-повідомлення чи месенджери. Користуйтеся офіційними застосунками: додатком «Дія», офіційними додатками банківських установ тощо.

додатком «Дія», офіційними додатками банківських установ тощо. Не залишайте на сторонніх ресурсах персональні чи банківські дані.

Якщо вас просять перерахувати гроші на послуги нотаріусу чи сплатити комісію для отримання державних виплат, скоріш за все це аферист.

"Платне" розмінування

Як повідомляє ДСНС України на деокупованих територіях людям за гроші пропонують провести обстеження території на предмет наявності вибухових предметів.

Щоб уберегтися від такого шахрайства потрібно запам'ятати, що ДСНС всі роботи по розмінуванню виконують винятково безплатно згідно з планами та в порядку черговості.

Квартирні шахраї та перевізчики-кидали

Афери з наданням перевезень та орендою житла під час війни в топі серед усіх схем. Щоб уберегтися від такого типу шахрайства потрібно:

Перевіряти надавачів послуг кількома способами. Якщо є знайомі, де ви наймаєте житло попросіть їх перевірити житло за адресою і познайомитися з орендодавцями.

кількома способами. Якщо є знайомі, де ви наймаєте житло попросіть їх перевірити житло за адресою і познайомитися з орендодавцями. Не платіть наперед за житло чи переїзд.

Купуйте квитки на потяги, автобуси лише на офіційних онлайн-ресурсах. Якщо їдете автомобілем, наполягайте на оплаті готівкою в момент відправлення.

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