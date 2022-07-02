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Мера Чернігова вже вдруге не випустили за кордон

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Мера Чернігова вже вдруге не випустили за кордон

Фото: Владислав Атрошенко

Мер Чернігова знову не зміг виїхати з України.

Мера Чернігова Владислава Атрошенка вже вдруге не випустили за кордон з України. Йому не дозволили перетнути кордон з Польщею у пункті пропуску "Краківець". 

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні мені, як меру Чернігова, безпідставно заборонили робочий візит до Швейцарії, на Конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема", - зазначив він.

У відповіді прикордонників зазначається, що очільник міста не має підстав на перетин кордону згідно з законом "Про мобілізацію" та не надав відповідних документів.

Нагадаємо, вперше Атрошенка не випустили за кордон 19 червня, коли він прямував до Польщі на підписання угоди про партнерство та допомогу Чернігову.

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