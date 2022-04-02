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Метро в Києві працює, але зупиняється не на всіх станціях (мапа)

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Метро в Києві працює, але зупиняється не на всіх станціях (мапа)

Орієнтовний інтервал руху потягів - одна година.

Метро в Києві станом на 2 квітня працює у режимі перевезень, але зупиняється не на всіх станціях. Рух здійснюється по всіх лініях.

Про це повідомляє Kyiv Metro Alerts.

  • Рух по червоній лінії організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"
  • По синій лінії від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки".

Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

  • Рух по зеленій лінії - від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі.

Без  зупинки на станціях "Золоті ворота", "Палац спорту" та "Кловська". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Зазначається, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.

Нагадаємо, що у Києві дозволили продаж алкоголю, який розбирають з полиць "зі швидкістю світла".

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