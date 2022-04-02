Метро в Києві працює, але зупиняється не на всіх станціях (мапа)

Метро в Києві працює, але зупиняється не на всіх станціях (мапа)

Орієнтовний інтервал руху потягів - одна година.

Метро в Києві станом на 2 квітня працює у режимі перевезень, але зупиняється не на всіх станціях. Рух здійснюється по всіх лініях.

Про це повідомляє Kyiv Metro Alerts.

Рух по червоній лінії організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"

організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет" По синій лінії від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки".

Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Рух по зеленій лінії - від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі.

Без зупинки на станціях "Золоті ворота", "Палац спорту" та "Кловська". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Зазначається, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.

Нагадаємо, що у Києві дозволили продаж алкоголю, який розбирають з полиць "зі швидкістю світла".

Тисячі киян, які з початком війни перебралися до метро, вже називають його другою домівкою

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