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На ЧАЕС відновили електропостачання - МАГАТЕ

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На ЧАЕС відновили електропостачання - МАГАТЕ

Фото ДСП "Чорнобильська АЕС"

Лінія електропередачі була знову пошкоджена окупантами.

На Чорнобильській АЕС, яку захопили російські окупанти, у вівторок, 15 березня, знову відновили зовнішнє електропостачання.

Про це повідомляє Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ).

Лінія електропостачання була ще раз пошкоджена російськими військами.

Нагадаємо, що бригада "Укренерго" 13 березня, відремонтувала високовольтну лінію електропередачі. Лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення. Окупанти невдовзі знову її пошкодили.

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