На ЧАЭС возобновили электроснабжение - МАГАТЭ

На ЧАЭС возобновили электроснабжение - МАГАТЭ

Линия электропередачи была снова повреждена оккупантами.

На Чернобыльской АЭС, которую захватили российские оккупанты, во вторник, 15 марта, снова возобновили внешнее электроснабжение.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Линия электроснабжения была еще раз повреждена русскими войсками.

Напомним, что бригада "Укрэнерго" 13 марта отремонтировала высоковольтную линию электропередачи. Линию поставили под напряжение и начали возобновление энергопитания. Оккупанты вскоре ее повредили.

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