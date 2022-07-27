"Очі НАТО" розвідали територію України: що побачили

Розвідати російські плани поблизу території НАТО - задля цього нині майже щодня в повітря піднімаються спецсудна Альянсу з повітряними розвідниками на борту.

Завдяки «далекоглядним» радарам і сенсорним давачам у небі, а також на воді бачать, що робить потенційний противник. І зараз - очей не спускають із України, розповідає для ТСН кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко.

Завдяки військовій системі спостереження, розгорнутій на борту, екіпажу видно те, що відбувається далеко за межами кордонів союзників. Ці радари здатні «сканувати» територію площею понад 300 тисяч квадратних кілометрів.

За часів, спокійніших для Європи, патрулювали простір Афганістану, стежили за боями у Сирії. Але тепер війна ближче. Підполковник США – член екіпажу – згадує день, коли все змінилося.

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«Коли сталося вторгнення, ми побачили, що вся цивільна авіація довкола України зупинилася. Було видно величезну кількість російських військових суден, що летять із Росії в Україну – у напрямку Києва та інших локацій», - каже підполковник, тактичний директор Кеннет.

Відтоді розвідка НАТО, заледве не щодня, в повітрі. А не близько п'яти разів на місяць, як раніше. Інша і географія польотів – тепер завжди – східний, потенційно вразливий фланг Альянсу.

Літак дозаправляють просто в небі, щоб не переривати роботу інженерів. А в цей момент у салоні, переобладнаному в апаратну, отримують розвіддані. Суворо засекречені, у режимі реального часу – їх бачить частина команди за тисячі кілометрів звідси – у Німеччині, на базі НАТО. Відразу ж і обробляє.

Майже чотири години розвідники провели в небі над Румунією, приблизно стільки ж - над Польщею. І це звична тривалість розвідувального польоту НАТО. І звичний уже маршрут, який вибраний не випадково - саме таким чином можна побачити якомога більшу частину території України і європейську частину території Росії.

Зараз російські військові судна віддалилися від території НАТО. «Нині більшість російських військових повітряних суден, що ми бачимо, – зосереджені у східній частині України», - каже Кеннет.

Якщо по «прямій», то радари добивають на відстань понад 700 кілометрів. Тому Донбас, де зараз – основні активності – розвідці видно гірше. Для себе та своїх союзників «очі НАТО» нічого тривожного в цьому рейді не помітили. «Ми не виявили жодної російської активності, що теж непоганий сигнал», - каже начальник відділу зв'язків з громадськістю Кристіан Бретт.

Але це не гарантія, що російська агресія не дістане країни НАТО в майбутньому.

На думку екіпажу, цінність цих польотів не лише військово-розвідувальна, а й політична: Росія бачить – Альянс напоготові. Щоб єдиним, багатонаціональним фронтом дати відсіч у разі будь-якої загрози.

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