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На пункті пропуску "Ягодин" - величезні черги із вантажівок

На пункті пропуску "Ягодин" - величезні черги із вантажівок

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На пункті пропуску "Ягодин" - величезні черги із вантажівок

Фото: УНІАН

Пунтк пропуску "Ягодин", що на кордоні з Польщею, перезавантажений.

На виїзді з пункту пропуску - значні черги у кількості вантажних автомобілів 1400 одиниць. Причина виникнення скупчення фур - не повідомляється. 

Про це інформує Державна митна служба. 

У відомстві просять перевізників врахувати цю інформацію та скористатися для перетину кордону іншими пунктами пропуску, допоки на "Ягодині" не зменшаться черги. 

"Для оперативного інформування перевізників Держмитслужба моніторить ситуацію з чергами вантажних і легкових автомобілів у пунктах пропуску західного та південного кордону і висвітлює на інтерактивній карті", - йдеться у повідомленні.

Додають, у рамках реалізації проєкту "Відкритий кордон" разом з урядовими та регіональними як українськими, так і польськими державними структурами Держмитслужба шукає способи покращити існуючу прикордонну інфраструктуру, прискорити рух черг та митне оформлення товарів, залучити додаткові ресурси для проїзду вантажів з сільськогосподарською продукцією. 

Нагадаємо, з України за минулу добу виїхали майже 36 тисяч людей. З них - 21 тисяча з них перетнули кордон до Польщі, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

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