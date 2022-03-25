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Окупанти пропустили гуманітарну колону до Мелітополя - мер міста

Окупанти пропустили гуманітарну колону до Мелітополя - мер міста

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Окупанти пропустили гуманітарну колону до Мелітополя - мер міста

Дорогою назад автобуси з колони зможуть евакуювати близько 350 людей.

Російські окупанти зранку 25 березня пропустили гуманітарну колону до Мелітополя.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Наразі гуманітарна допомога вже знаходиться в пожежній частині. Там почали розвантажувати речі першої необхідності для містян.

"Учора ввечері, о 19:00, не пустили гуманітарний конвой на в'їзді до Мелітополя. Пустили його лише сьогодні", - сказав Федоров.

Він додав, що дорогою назад автобуси з колони зможуть евакуювати близько 350 людей.

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