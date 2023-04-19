Росіяни атакували Одеську область дронами-камікадзе: є влучання (фото)

У ніч проти 19 квітня російські війська атакували Одещину іранськими безпілотниками типу "Shahed". Минулося без потерпілих.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"10 ударних безпілотників знищено силами протиповітряної оборони. Зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Пожежу рятувальні служби оперативно ліквідували", - йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

У Повітряних силах повідомили, що окупаційні війська випустили 12 дронів-камікадзе. Українським захисникам вдалося збити десять цілей.

"Цього разу воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування повітряного командування «Південь» знищено 10 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", - повідомили у ЗСУ.

Як повідомлялося, вночі в Одеській області була оголошена повітряна тривога. Вона тривала понад годину: від 01:47 до 03:02. У Мережі мешканці повідомляли про звуки вибухів.

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