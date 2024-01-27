Розвідка Британії оцінила "здобутки росіян" на фронті

Просування російських військових на полі бою в Україні останнім часом було несуттєвим.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії.

Британські аналітики проаналізували ситуацію на полі бою, зокрема, просування російських військ.

Напередодні РФ заявила про захоплення села Крохмальне на Харківщині та села Веселе поблизу Бахмута. Утім, розвідка наголошує, що ці здобутки не є суттєвими.

"Довоєнне населення Веселого становило 102 людини, а Крохмального – 45. Це – продовження незначного просування Росії, в той час як Україна зосереджується на активній обороні", – йдеться в огляді.

Головна мета росіян на фронті

Як і раніше, головною метою росіянна фронті залишається захоплення міста Авдіївки на Донеччині.

"Вони ведуть наступ із трьох напрямків, аби оточити населений пункт з півдня, півночі та сходу", - зазначають у Міноборони Британії.

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Водночас українські військові продовжують стримувати російські сили від подальшого просування в межах міста.

"Оскільки основний шлях постачання в Авдіївку залишається недоторканим, а українські сили здійснюють локальні контратаки, місто, ймовірно, залишатиметься під контролем України протягом найближчих тижнів", – підсумовується в огляді.

Також ми писали, що російські війська збільшують, а потім зменшують кількість штурмів на півдні. ЗСУ спостерігають "тахікардію" у ворога.

Раніше радник керівник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публікації у західих ЗМІ, що нібито РФ готує новий масштабний наступ на всю територію України.

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