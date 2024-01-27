Разведка Британии оценила "достижения россиян" на фронте

Продвижение российских военных на поле боя в Украине в последнее время было несущественным.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

Британские аналитики проанализировали анализ ситуации на поле и продвижении российских войск.

Накануне РФ заявила о захвате села Крохмальное на Харьковщине и села Веселое вблизи Бахмута, но аналитики констатировали, что "они стратегически несущественны".

"Довоенное население Веселого составило 102 человека, а Крахмального – 45. Это – продолжение незначительного продвижения России, в то время как Украина сосредотачивается на активной обороне", – говорится в обзоре.

Как и прежде, главной целью россиян остается захват города Авдеевки Донецкой области.

"Они ведут наступление по трем направлениям, чтобы окружить населенный пункт с юга, севера и востока", — отмечают в Минобороны Британии.

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В то же время, украинские военные продолжают сдерживать российские силы от дальнейшего продвижения в пределах города.

"Поскольку основной путь поставки в Авдеевку остается неприкосновенным, а украинские силы осуществляют локальные контратаки, город, вероятно, будет оставаться под контролем Украины в ближайшие недели", — заключается в обзоре.

Также мы писали, что российские войска увеличивают, а затем уменьшают количество штурмов на юге. ВСУ наблюдают "тахикардию" у врага.

Ранее советник руководитель Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публикации в западных СМИ, что якобы РФ готовит новое масштабное наступление на всю территорию Украины.

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