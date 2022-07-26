Три мости на Херсонщині перебувають під вогневим контролем ЗСУ - ОК "Південь"

Під удари ЗСУ потрапляють не тільки склади зі зброєю, командні пункти, а й мости. Лише у Херсонській області пошкоджено три мости, якими армія країни-агресорки постачає боєприпаси та техніку. Усі ці переправи - під вогневим контролем ЗСУ.

Про це "24 каналу" розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, йдеться про Антонівський, Дар'ївський мости та переправу через греблю Новокаховської ГЕС. Завдяки ударах по них у росіян виникли проблеми з логістикою. Адже мости є важливими для постачання ворогом резервів та запасів.

"Ці мости наразі перебувають під нашим вогневим контролем. І на даному етапі це потужний сигнал для ворога про те, що це тільки початок, а далі вони ще побачать наші дії та застосування сил", - повідомила речниця ОК.

Крім того, вона каже, що українські захисники мають певні успіхи на окупованих територіях. Зокрема, є влучання в пункти бойового постачання, склади боєкомплектів, командні пункти деяких підрозділів, опорні пункти тощо. "Те, що ми розпочали потужні кроки вздовж лінії фронту, це тривалий процес, і він просувається досить успішно", - наголосила Гуменюк.

Як повідомлялося, мости на Херсонщині - у фокусі вогневого ураження ЗСУ. Україні вдалося стабілізувати фронт майже на всіх напрямках. А на півдні українці створили ворогу дуже складну ситуацію, каже Олег Жданов.

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