Удар дронами по військовому аеродрому "Моздок" – спецоперація ГУР (ЗМІ)

Безпілотники вперше долетіли до Північної Осетії.
Безпілотники 8 червня вперше долетіли до Північної Осетіїі і атакували військовий аеродром окупантів "Моздок", де базуються літаки, які завдають ракетні удари по Україні, зокрема дальні бомбардувальники Ту-22М3, з яких запускають крилаті ракети Х-22, і носії "Кинжалів" МіГ 31-К.
Як пише "Українська правда" з посиланням на джерело в ГУР, атака безпілотників є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.
"Це – планова робота української розвідки та успішне застосування удосконалених вітчизняних засобів", - йдеться у повідомленні.
Співрозмовник підтвердив, що це перша атака на аеродром у Моздоку та додав, що зона ураження на території держави-агресора розширюєтся і мова йде саме про українські засоби.
"Військові об'єкти ворога, які задіяні в геноцидній війні Росії проти українців, не повинні бути у безпеці".
Від аеродрому "Моздок" до контрольованої нашим урядом території України – понад 1000 км.
Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про те, чи можуть бути територіальні поступки Росії.
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