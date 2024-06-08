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Удар дронами по військовому аеродрому "Моздок" – спецоперація ГУР (ЗМІ)

Удар дронами по військовому аеродрому "Моздок" – спецоперація ГУР (ЗМІ)

Дрони атакували військовий аеродром "Моздок" / Фото: скриншот

Безпілотники вперше долетіли до Північної Осетії.

Безпілотники 8 червня вперше долетіли до Північної Осетіїі і атакували військовий аеродром окупантів "Моздок", де базуються літаки, які завдають ракетні удари по Україні, зокрема дальні бомбардувальники Ту-22М3, з яких запускають крилаті ракети Х-22, і носії "Кинжалів" МіГ 31-К.  

Як пише "Українська правда" з посиланням на джерело в ГУР, атака безпілотників є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України.

"Це – планова робота української розвідки та успішне застосування удосконалених вітчизняних засобів", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовник підтвердив, що це перша атака на аеродром у Моздоку та додав, що зона ураження на території держави-агресора розширюєтся і мова йде саме про українські засоби.

"Військові об'єкти ворога, які задіяні в геноцидній війні Росії проти українців, не повинні бути у безпеці".

Від аеродрому "Моздок" до контрольованої нашим урядом території України – понад 1000 км. 

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про те, чи можуть бути територіальні поступки Росії.

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