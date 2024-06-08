Удар дронами по военному аэродрому "Моздок" – спецоперация ГУР (СМИ)

Беспилотники впервые долетели в Северную Осетию.
Беспилотники 8 июня впервые долетели до Северной Осетии и атаковали военный аэродром оккупантов "Моздок", где базируются самолеты, наносящие ракетные удары по Украине, в том числе дальние бомбардировщики Ту-22М3, с которых запускают крылатые ракеты Х-22, и носители "Кинжалов" 31-К.
Как пишет " краинская правда" со ссылкой на источник в ГУР, атака беспилотников является спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.
"Это плановая работа украинской разведки и успешное применение усовершенствованных отечественных средств", - говорится в сообщении.
Собеседник подтвердил, что это первая атака на аэродром в Моздоке и добавил, что зона поражения на территории государства-агрессора расширяется и речь идет именно об украинских средствах.
"Военные объекты врага, задействованные в геноцидной войне России против украинцев, не должны быть в безопасности".
От аэродрома "Моздок" до контролируемой нашим правительством территории Украины – более 1000 км.
Напомним, Зеленский сделал заявление о том, могут ли быть территориальные уступки России.
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