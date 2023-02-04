В двох областях України у неділю, 5 лютого, не вимикатимуть світло

У неділю, 5 лютого, у Сумській та Запорізькій областях не запроваджуватимуть графіки відключення світла.

Про це повідомляють "Сумиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".

У обленерго пояснили, що регіонам повністю вистачить електроенергії, яку надав НЕК "Укренерго", на 5 лютого.

"Укренерго" для Запорізької області на 05 лютого, потреби у застосуванні стабілізаційних відключень електроенергії не передбачається. У зв’язку із цим погодинних відключень на 05 лютого НЕ ЗАПЛАНОВАНО", - зазначили у "Запоріжжяобленерго".

Таке ж повідомленні з'явилося на сторінці у Facebook "Сумиобленерго": "5 лютого відключень електроенергії за графіками по Сумській області не планується".

Нагадаємо, за вказівками Міненерго, 9 лютого на Хмельниччині будуть проведені режимні заміри, тому електроенергія по області буде протягом всього дня.

Додамо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус розповів, що в Україні скоротиться час відключень світла, коли ЄС розпочне експорт 2 ГВт електроенергії, про що днями заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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