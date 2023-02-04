Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В двох областях України у неділю, 5 лютого, не вимикатимуть світло

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
10к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В двох областях України у неділю, 5 лютого, не вимикатимуть світло

Фото: pixabay.com

Регіонам повністю вистачить електроенергії, яку надав НЕК "Укренерго" на 5 лютого. 

У неділю, 5 лютого, у Сумській та Запорізькій областях не запроваджуватимуть графіки відключення світла. 

Про це повідомляють "Сумиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".

У обленерго пояснили, що регіонам повністю вистачить електроенергії, яку надав НЕК "Укренерго", на 5 лютого. 

"Укренерго" для Запорізької області на 05 лютого, потреби у застосуванні стабілізаційних відключень електроенергії не передбачається. У зв’язку із цим погодинних відключень на 05 лютого НЕ ЗАПЛАНОВАНО", - зазначили у "Запоріжжяобленерго".

Таке ж повідомленні з'явилося на сторінці у Facebook "Сумиобленерго": "5 лютого відключень електроенергії за графіками по Сумській області не планується".

Нагадаємо, за вказівками Міненерго, 9 лютого на Хмельниччині будуть проведені режимні заміри, тому електроенергія по області буде протягом всього дня.

Додамо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус розповів, що в Україні скоротиться час відключень світла, коли ЄС розпочне експорт 2 ГВт електроенергії, про що днями заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Одеса знеструмлена через пошкодження енергооб'єктів

Одеса знеструмлена через пошкодження енергооб'єктів

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
10к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація