В Одеській області пролунали вибухи: що відомо

В Одеській області пролунали вибухи: що відомо

На Одещині пролунало кілька вибухів. Було виялено і знищено російську ракету.

В Одеській області сьогодні зранку, 30 квітня, було неспокійно.

Жителі повідомляють, що чули кілька вибухів.

Зокрема, за словами одеситів, в небі в одному з районів видно дим.

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Згідно офіційної інформації, в Одеській області було виялено і знищено російську ракету.

"Ранком, 30 травня, підрозділом зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" було виявлено та знищено крилату ракету типу "Х", випущену російським стратегічним бомбардувальником з напрямку Чорного моря по Одещині", - розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

За повідомленням ОК "Південь", вночі й на світанку по Одещині росіяни нанесли два ракетних удари. Ударною хвилею було пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Жертв нема. Одну ракету збито силами ППО.

Нагадаємо, проти ночі на понеділок, 30 травня, під час повітряної тривоги, оголошеної опівночі в Сумській області, поблизу обласного центру було чутно вибухи. За словами голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, вибухів було кілька.

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