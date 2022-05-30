В Одесской области прогремели взрывы: что известно

В Одесской области прогремели взрывы: что известно

В Одесской области раздалось несколько взрывов. Была обнаружена и уничтожена российская ракета.

В Одесской области сегодня утром, 30 апреля, было неспокойно.

Жители сообщают, что слышали несколько взрывов.

В частности, по словам одесситов, в небе в одном из районов виден дым.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Согласно официальной информации, в Одесской области была обнаружена и уничтожена российская ракета.

"Утром, 30 мая, подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" была обнаружена и уничтожена крылатая ракета типа "Х", выпущенная российским стратегическим бомбардировщиком по направлению Черного моря по Одесской области", — рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По сообщению ОК "Юг", ночью и на рассвете по Одесской области россияне нанесли два ракетных удара. Ударной волной было повреждено несколько частных домов. Жертв нет. Одна ракета сбита силами ПВО.

Напомним, на ночь на понедельник, 30 мая, во время воздушной тревоги, объявленной в полночь в Сумской области, вблизи областного центра были слышны взрывы. По словам главы Сумской ОВ Дмитрия Живицкого, взрывов было несколько.

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