Укрепление российских позиций возле Херсона и обстрел кафиров Нового Буга: главные события ночи 30 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных событий ночи 30 мая:
- Российские оккупанты на юге Украины продолжают подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области, используя устаревшие танки Т-62. Читать дальше –>
- Вечером в воскресенье, 29 мая, во время воздушной тревоги, объявленной в Николаевской области, в результате обстрела российских оккупантов пострадали здания в городе Новый Буг. Читать дальше –>
- Пресссекретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинская сторона готова рассмотреть трехсторонний формат переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным. Читать дальше –>
- Президент Турции заявил, что его страна намерена нанести военный удар по сирийским курдам на севере соседней страны. Читать дальше –>
- Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл заявил, что "с пониманием" относится к заявлению собора Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) о "самостоятельности". Читать дальше –>
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