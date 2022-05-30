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Укрепление российских позиций возле Херсона и обстрел кафиров Нового Буга: главные события ночи 30 мая

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Укрепление российских позиций возле Херсона и обстрел кафиров Нового Буга: главные события ночи 30 мая

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных событий ночи 30 мая:

  • Российские оккупанты на юге Украины продолжают подтягивать резервы и обустраивать оборонные рубежи в Херсонской области, используя устаревшие танки Т-62. Читать дальше –>
  • Вечером в воскресенье, 29 мая, во время воздушной тревоги, объявленной в Николаевской области, в результате обстрела российских оккупантов пострадали здания в городе Новый Буг. Читать дальше –>
  • Пресссекретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинская сторона готова рассмотреть трехсторонний формат переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным. Читать дальше –>
  • Президент Турции заявил, что его страна намерена нанести военный удар по сирийским курдам на севере соседней страны. Читать дальше –>
  • Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл заявил, что "с пониманием" относится к заявлению собора Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) о "самостоятельности". Читать дальше –>

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