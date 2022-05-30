Ретроградный Меркурий 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Периоды ретроградного Меркурия встречаются несколько раз в год.

В настоящее время длится период ретроградного Меркурия. Эзотерики и астрологи не считают ретроградный Меркурий однозначно пугающим периодом, но советуют просто быть внимательнее. В это время лучше не спешить, вдумчиво подходить к важным решениям и спокойно собираться с мыслями во время повседневных дел.

Из ретроградности можно получиться и с плюсом, ведь планеты получают дополнительную силу, которую можно использовать для развития и перевоспитания себя.

Поэтому предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерики Елены Кузьмич на период ретроградного Меркурия в мае-июне 2022 года.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Фото: ТСН.ua

Осознавая, что все изменится, станешь ли что-то удерживать? А если случится, то что? Лучший способ исправить ошибку – рассмеяться, а потом взять и все исправить.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Фото: ТСН.ua

Мир содержит множество подарков. Умение их распаковать – это умение управлять своим вниманием, а сдерживать – желаниями. Мудрости невозможно научиться, но можно научиться наблюдению и размышлению, а они порождают мудрость.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Фото: ТСН.ua

Действие в простом и чистом сознании приобретает силу направленности, главное – правильно направлять. Возможно – лучший способ общаться, то есть молчание, еще лучше – молчать вместе за чаем.

РАК (22 июня-22 июля)

Фото: ТСН.ua

Покой среди покоя – не есть истинный покой. Находи спокойствие в движении и неизменность в переменах. Когда все на своих местах, то все на своих местах. Главное – правильно определить места.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Фото: ТСН.ua

Баланс. Уважение. Чистота. Осознанность. Зажги свечу, а вместе с ней и свет познания. Первую потом не забудь погасить и не перепутай.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Фото: ТСН.ua

Пусть каждое движение будет как танец, а каждое слово – как песня. Иначе и неинтересно. Счастье – это состояние ума. Он в твоих руках.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Фото: ТСН.ua

Если сердце исполнено любви, то каждое слово и действие рождают чудо. Чем больше чудес, тем больше любви. Боль – это подарок, развернув – найдешь понимание, а вот саму боль уже не найдешь.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Фото: ТСН.ua

Чем больше любви в твоих действиях, тем больше свободы в твоей жизни. Только люби бесполезно. Понимание – это соблазн разума. Стремись к истине за его пределами.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Фото: ТСН.ua

Медитация – это просто "быть собой, быть простым и естественным". Просто быть. Если действуешь внимательно, все, что ты делаешь, становится творчеством, а если внимательно творишь – становится шедевром.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Фото: ТСН.ua

Красота живет в простоте, природности и честности, а еще в неизвестности. Наблюдайте за состояниями и их течением. Наблюдай, не поддавайся. Тишина внутри порождает краски и вкусы снаружи, а вот наоборот не получится.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Фото: ТСН.ua

Не наделяй важностью неважное, но сначала умей различить, ибо это самое важное. Делай с душой даже незначительные действия. В этом-то и есть счастье. Все его ищут – а вот.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Фото: ТСН.ua

Природа не терпит пустоты. Природа и есть пустота. В жизни должно быть что-то большее, чем просто иметь все, что пожелаешь. Что это тебе, знаешь? Если воспринимать все слишком серьезно, можно случайно лишиться красок жизни.

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