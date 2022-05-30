Астрологический прогноз на 30 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: старый лунный месяц передает эстафету новому. От того, как он пройдет, зависит настроение и успехи ближайших четырех недель, поэтому очень важно, чтобы он был спокойным и гармоничным. Что до активных действий, то их лучше не предпринимать – сил все равно не хватит и придется бросить все на полдороге. Поэтому сосредоточиться необходимо на составлении планов и отдыхе.

Символ дня: богиня Афина.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: активно действовать нужно только в случае крайней необходимости.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: бриллиант и горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, мозг.

Болезни дня: велика вероятность инфекционных заболеваний, которые могут быть чреваты серьезными осложнениями – в том числе и привести к болезням мозга. Желательно избегать мест большого скопления людей, где вероятнее всего заразиться, а также беречься от переохлаждения. Неправильное питание и употребление алкоголя могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, поэтому лучше в этот день посидеть на диете.

Сны дня: сны нынешней ночи преимущественно позитивные – с приятным сюжетом и светлой энергетикой, от них остается ощущение радости счастья.

Афоризм дня: "Дорогу осилит идущий".

Геометрическая фигура дня: асимметрия.

Ангел-хранитель дня: Вадал – дарит удачу в делах и защищает от зла.

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и амулеты, снимать порчу и сглаз.

Табу дня: нельзя желать кому-либо зла – бумеранг прилетит моментально.

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