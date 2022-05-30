Астрологічний прогноз на 30 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: старий місячний цикл передає естафету новому. Від того, як він мине, залежить настрій та успіхи найближчих чотирьох тижнів, тож дуже важливо, щоб він був спокійним та гармонійним. Щодо активних дій, то до них краще не братися – сил все одно не вистачить і доведеться кинути все на півдорозі. Тому зосередитися необхідно на складанні планів та відпочинку.

Символ дня: богиня Афіна.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: активно діяти треба лише в разі нагальної потреби.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: діамант та гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: лицьова частина голови, мозок.

Хвороби дня: велика ймовірність інфекційних захворювань, які можуть спричинити серйозні ускладнення, в тому числі й призвести до хвороб мозку. Бажано уникати місць великого скупчення людей, де є висока ймовірність заразитися, а також берегтися від переохолодження. Неправильне харчування та вживання алкоголю можуть викликати проблеми зі шлунково-кишковим трактом, тому краще цього дня посидіти на дієті.

Сни дня: сни нинішньої ночі переважно позитивні – із приємним сюжетом і світлою енергетикою, від них залишається відчуття радості і щастя.

Афоризм дня: "Дорогу здолає той, хто йде".

Геометрична фігура дня: асиметрія.

Ангел-хранитель дня: Вадал — дарує успіх у справах і захищає від зла.

Магія та містика дня: можна створювати талісмани та амулети, знімати причину і пристріт.

Табу дня: не можна бажати нікому зла – бумеранг прилетить миттєво.

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