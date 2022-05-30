Ретроградний Меркурій 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Періоди ретроградного Меркурію трапляються кілька разів на рік.

Нині триває період ретроградного Меркурія. Езотерики та астрологи не вважають ретроградний Меркурій однозначно страшним періодом, але радять просто бути уважнішими. В цей час краще не поспішати, вдумливо підходити до важливих рішень і спокійно збиратися з думками під час щоденних справ.

З ретроградності можна вийти й з плюсом, адже планети отримують додаткову силу, яку можна використовувати для розвитку і перевиховання себе.

Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період ретроградного Меркурія у травні-червні 2022 року.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Фото: ТСН.ua

Усвідомлюючи, що все зміниться, чи станеш щось утримувати? А якщо станеться, то що? Найкращий спосіб виправити помилку - розсміятися, а потім взяти і все виправити.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Фото: ТСН.ua

Світ містить безліч дарунків. Вміння їх розпакувати - це вміння керувати своєю увагою, а стримувати - бажаннями. Мудрості неможливо навчитися, але можна навчитися спостереження та розмірковуванню, а вони породжують мудрість.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Фото: ТСН.ua

Дія у простій та чистій свідомості набуває силу направленості, головне - правильно направляти. Можливо - найкращий спосіб спілкуватися, то є мовчання, ще краще - мовчати разом за чаєм.

РАК (22 червня-22 липня)

Фото: ТСН.ua

Спокій посеред спокою - не є істинний спокій. Знаходь спокій у русі і незмінність у змінах. Коли все на своїх місцях, тоді все на своїх місцях. Головне - правильно визначити місця.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Фото: ТСН.ua

Баланс. Повага. Чистота. Усвідомленість. Запали свічку, а разом з нею і світло пізнання. Першу потім не забудь погасити та не переплутай.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Фото: ТСН.ua

Нехай кожен рух буде як танець, а кожне слово - як пісня. Інакше і не цікаво. Щастя - це стан розуму. Воно у твоїх руках.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Фото: ТСН.ua

Якщо серце сповнено любові, то кожне слово та дія породжують диво. Чим більше чудес, тим більше любові. Біль - це подарунок, розгорнувши - знайдеш розуміння, а от сам біль вже не знайдеш.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Фото: ТСН.ua

Чим більше любові у твоїх діях, тим більше свободи у твоєму житті. Тільки люби безкорисно. Розуміння - це спокуса розуму. Прагни до істини за його межами.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Фото: ТСН.ua

Медитація - це просто "бути собою, бути простим та природним". Просто бути. Якщо дієш уважно, усе що ти робиш стає творчістю, а якщо уважно твориш - стає шедевром.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Фото: ТСН.ua

Краса живе у простоті, природності та чесності, а ще у невідомості. Спостерігайте за станами та їх плином. Спостерігай, не піддавайся. Тиша всередині породжує барви та смаки зовні, а от навпаки не вийде.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Фото: ТСН.ua

Не наділяй важливістю неважливе, але спочатку вмій розрізнити, бо це є найважливіше. Роби з душею навіть незначні дії. У цьому і є щастя. Усі його шукають - а воно ось.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Фото: ТСН.ua

Природа не терпить порожнечі. Природа і є порожнеча. У житті повинно бути щось дещо більше, ніж просто мати все, що забажаєш. Що це для тебе, знаєш? Якщо сприймати все занадто серйозно, можна випадково втратити барви життя.

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