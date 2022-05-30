Во время воздушной тревоги раздались взрывы в Сумской области — глава ОВА

Громкие взрывы были слышны вблизи областного центра, подробности последствий обстрелов пока не сообщают.
В ночь на понедельник, 30 мая, во время воздушной тревоги, объявленной в полночь в Сумской области, вблизи областного центра были слышны взрывы.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, взрывы были в Сумском районе.
"Прозвучали несколько взрывов. Подробности позже", – написал глава ОВА.
Ранее сообщалось, что российские войска вечером в воскресенье, 29 мая, обстреляли приграничные районы Сумской области. К счастью, потерь среди личного состава украинских защитников и техники не было.
Напомним, что утром 29 мая Сумщина тоже была накрыта артобстрелами с территории Российской Федерации. По предварительным данным, тогда тоже обошлось без потерь для ВСУ.
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