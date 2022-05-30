Польша будет больше тратить на армию и увеличит вооруженные силы.

Польша будет больше тратить на армию и увеличит вооруженные силы.

Польский президент заявил, что угроза российской агрессии вынуждает позаботиться о защите и безопасности государства.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в польском обществе существует опасение вооруженной агрессии со стороны России, поэтому государство позаботится об увеличении расходов на оборону.

Об этом глава соседнего государства заявил в интервью CNN.

Президент Дуда также заявил, что существует необходимость в ближайшее время увеличить количество вооруженных сил Польши.

В своем интервью Анджей Дуда заявил, что его страна полностью поддержит Украину в мирных переговорах. Одним из последствий таких переговоров, по его мнению, должна стать выплата Россией репарации украинскому государству, пострадавшему от развязанной Кремлем войны.

Напомним, выступая в Верховной Раде Украины, президент Польши Анджей Дуда пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза.

Первый зарубежный президент выступил в Верховной Раде: почему Дуда приехал в Киев

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