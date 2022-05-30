Польща більше витрачатиме на армію і збільшить збройні сили — Дуда

Польща більше витрачатиме на армію і збільшить збройні сили — Дуда

Польський президент заявив, що загроза російської агресії змушує подбати про захист та безпеку держави.

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що в польському суспільстві існує побоювання збройної агресії з боку Росії, тому держава подбає про збільшення видатків на оборону.

Про це очільник сусідньої держави заявив в інтерв’ю CNN.

Президент Дуда також заявив, що існує необхідність уже найближчим часом збільшити кількість збройних сил Польщі.

У своєму інтерв’ю Анджей Дуда також заявив, що його країна повністю підтримає Україну в мирних переговорах. Одним із наслідків таких переговорів, на його думку, має стати виплата Росією репарації українській державі, яка постраждала від розв’язаної Кремлем війни.

Нагадаємо, виступаючи у Верховній Раді України президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна стала членом Євросоюзу.

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