Анджей Дуда: біографія польського президента та друга України

Читайте в матеріалі ТСН.ua, що відомо про президента Польщі Анджея Дуду, його українське коріння, цікаві факти з життя.

До президентської кампанії Анджей Дуда був зовсім невідомим у політиці. А тому для більшості закордонних та багатьох польських коментаторі його перемога в першому турі виборів стала справжньою сенсацією. 24 травня 2015 року Анджей Дуда був обраний еа посаду президента Польщі. Від початку повномасштабного російського вторгення 24 лютого 2022 року відразу показав себе як справжнього друга України та українського народу. Розповідаємо все, що відомо про Анджея Дуду - одного з наймолодших польських президентів.

Коротка біографія

Від 2015 року Анджей Дуда займає посаду президента Польщі / Фото: Associated Press

Анджей Себастіян Дуда народився 16 травня 1972 року в Кракові.

1996 року закінчує факультет права і адміністрації Яґеллонського університету (Краків). А вже у лютому 1997 року починає свою викладацьку роботу на кафедрі адміністративного судочинства цього ж університету.

2001 року Анджея Дуду зараховують до штату відділу адміністративного права Яґеллонського університету. А в січні 2005 року він отримує ступінь доктора права.

Від 2006 до 2007 року займає посаду заступника держсекретаря в Міністерстві юстиції. Також був статс-секретарем у канцелярії польського президента Леха Качинського (2008-2010 роки). 2010 року висуває свою кандидатуру у мери Кракова, однак займає лише третє місце (22% голосів). Від 2011 до 2014 року є послом до Сейму (нижня палата Національної Асамблеї Республіки Польща).

Від 2014 до 2015 року - член польської партії "Право і справедливість".

2015 року вирішує взяти участь у президентських виборах, де його основним гаслом стала фраза "Добра зміна". Під час всієї передвиборчої кампаніх Анджей Дуда обіцяє своїй країні позитивні зміни, гарантом яких він стане, якщо його оберуть на пост президента. Також він обіцяє підтримувати патріотизм, родинні цінності, відчуття національної єдності та відійти від агресивної політики. Виграє у другому турі, набравши 51,55% голосів.

Під час передвибочої кампанії також наголошуває, що Росія не має нічого спільного з демократією, адже вона здійснила військове втручання у територіальну цілісність України - європейської країни.

13 липня 2020 року Анджей Дуда повторно стає президентом Польщі, обійшовши іншого кандидата (Рафала Тшасковського) на менш ніж 2%.

26 лютого 2022 року, через два дні після широкомасштабного російського вторгнення на територію України, Анджей Дуда наголошує про свою підтримку прямого шляху вступу України до ЄС. 22 травня 2022 року президент Польщі прибуває з візитом до Києва, під час якого виступає в Верховній Раді України. В своєму виступі Анджей Дуда наголошує на добросусідських і дружніх взаємовідносинах між двома державами, а також запевняє, що докладе усіх зусиль, щоб Україна приєдналася до ЄС найближчим часом.

Анджей Дуда: українське коріння польського президента

Дідусь Анджея Дуди, Михайло Іванович Дуда (псевдонім Зіновій Громенко) - українець, воїн УПА (другий справа) / Фото: commons.wikimedia.org

Цікаво, що президент Польщі і великий друг українців Анджей Дуда має українське коріння. Його дідусь, Михайло Іванович Дуда, був українським військовим діячем, більш відомим під псевдонімом Зіновій Громенко. Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив блогер Василь Вороновський.

Народився дідусь майбутнього президента Польщі 21 листопада 1921 року в селі Сороки-Львівські (Пустомилівський район, Львівська область) і загинув 7 липня 1950 року недалеко від села Танява (Болехівська міськрада, Івано-Франківська область). За своє коротке життя Михайло Іванович Дуда встиг побути поручником УПА, командиром "Залізної сотні", яка входила до складу другого Перемишльського куреня 26-го територіального відтинку "Лемко" оперативної групи УПА-Захід. Посмертно його нагородили званням лицаря Золотого Хреста Бойової Заслуги 1-го класу.

10 цікавих фактів про Анджея Дуду, які ви могли не знати

Від початку повномасштабного російського вторгнення Анджей Дуда підтримує Україну та українців / Фото: Associated Press

Анджей Себастіян Дуда - один з наймолодших президентів Польщі (на момент обрання його президентом йому виповнилося 43 роки), трішки молодшим від нього був лише Алєксандер Кваснєвський (1995 року, коли його обрали президентом Польщі, йому був 41 рік). Батько політика (Ян Тадеуш Дуда) - професор технічних наук, а його мати (Яніна-Мілевська Дуда) - професоркою хімічних наук. У дитинстві Дуда належав до організації гарцерів (польських скаутів, фактично піонерів). До президентських виборів Анджей Дуда десять років був пов'язаний з право-консервативною партією "Право і справедливість". Кандидатуру Дуди на посаду президента вибрав конвент Права і справедливості замість очільника партії Ярослава Качинського (тому що його рейтинг був негативним). Ключовими пунктами президентської програми Дуди стали: перегляд пенсійної реформи, допомога родинам з дітьми, рестрикційний підхід до легалізації партнерських відносин, розміщення постійних баз НАТО у Польщі та дофінансування програми штучного запліднення. Від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України, Анджей Дуда не раз підтримав європейський курс Києва, допомагав Україні проводити реформи, прийняв у своїй країні найбільшу кількість українських біженців. Його улюблений вид спорту - гірськолижний спорт. Домашнім улюбленцем Анджея Дуди є тхір на ім'я Фредзя. Його фото під час передвиборчої кампанії політик розмістив в своєму профілі на твітері. Під час свого другого візиту до України після початку війни (22 травня 2022 року) Анджей Дуда наголосив, що українці в Польщі - не біженці, а гості, які будуть в його країні в безпеці.

Дружина та діти

Анджей Дуда з дружиною Агатою / Фото: commons.wikimedia.org

21 грудня 1994 року Анджей Дуда одружився з Агатою Корнгаузер-Дудою, яка є дочкою відомого в Польщі польсько-єврейського письменника, перекладача і літературного критика Юліана Корнгаузера. Вона працює вчителькою німецької мови. У пари є донька Кінга, яка народилася 1995 року і закінчила юридичний факультет Яґеллонського університету.

Читайте також: