30 мая 2022 – этот день в истории, основные события

30 мая 2022 года – этот день в истории / Фото: Pexels

30 мая 2022 – понедельник. 96-й день войны России против Украины. 150-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

30 мая – День степи в Украине. Инициаторами создания были участники межрегионального научного семинара "Охрана степных ландшафтов Донецкой и Луганской областей". Он прошел 1 марта 2017 года. Созданию дня степи в Украине также поспособствовало празднование 90-летия создания заповедника "Каменные могилы", который считается символом украинской степи.

Также 30 мая – Международный день объятий вашей кошки. В США есть отдельный национальный праздник, который отмечается 4 июня. В этот день все любители кошек могут показать свою любовь к ним и крепко обнять.

А еще 30 мая – День женской имансипации. Существует сразу две версии происхождения этого события. Первая рассказывает, что памятную дату установили в честь легендарной Жанны д'Арк, погибшей 30 мая 1431 года. Согласно другой версии, этот день был создан для чествования событий, произошедших в Германии в 1932 году, когда проголосовали за "Закон о юридическом положении женщин-чиновников".

30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Памятный день был основан Всемирной организацией здоровья, чтобы привлечь внимание общественности к важным проблемам и рассказать людям об основных симптомах астмы и аллергии.

30 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

30 мая – день памяти апостола Андроника и других с ним / Фото: commons.wikimedia.org

30 мая в церковном календаре – день памяти апостола Андроника и других с ним. Он был апостолом из числа 70 и епископом Паннонии. Андроник и его помощница Юния были родственниками апостола Павла. Проповедовал в других странах, обратил многих язычников в христианство. Также сооружал церкви, разрушал языческие храмы, творил разные чудеса.

Памятные даты 30 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 30 мая:

1431 год — в Руане сжигают на костре Жанну д'Арк;

1871 год – происходит падение Парижской коммуны;

1896 год — в Нью-Йорке зафиксировали первое в истории ДТП: велосипедист сломал ногу в столкновении с автомобилем;

1913 год — в Лондоне между Балканской коалицией (в том числе: Болгарское царство, Королевство Сербия, Черногория и Королевство Греция) и Османской империей подписывается мирный договор, завершавший первую Балканскую войну;

1921 год – основывают Донецкий горный техникум (с 1926 года – горный институт);

1923 год — в Праге основывают Украинское историко-филологическое общество во главе с Дмитрием Антоновичем;

1942 год – авиация Великобритании совершает первый массовый налет на Третий Рейх – в рейде участвовали около тысячи самолетов;

1980 год — Папа Римский Иоанн Павел II посещает Францию;

1982 год – 16-м членом НАТО становится Испания;

1985 год — во Франции на авиакосмическом салоне происходит первый показ самолета Ан-124 "Руслан";

2000 год — в день похорон украинского композитора Игоря Билозора, скончавшегося от травм, полученных в драке с российскими шовинистами, на улицы Львова выходит более 100 тысяч человек.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 мая

Каковы сегодня именины: Степан, Андроник, Евдокия, Ефросинья.

30 мая родились:

1872 год — украинская поэтесса, переводчица, редактор, педагогиня, деятель культурно-образовательных обществ в Галичине Константина Малицкая;

1887 год – украинский скульптор и художник Александр Архипенко;

1915 год — украинский песенник, композитор легкого жанра, аккордеонист Богдан Весоловский;

1920 год – украинский художник, искусствовед и педагог Борис Пианида;

1981 год – украинский и бельгийский велосипедист Игорь Абакумов.

Погода на 30 мая

30 мая в Киеве облачно, с раннего утра будет идти сильный дождь, который может днем ослабеть и снова набрать силу вечером. Во Львове пасмурно, ночью мелкий дождь, который к утру закончится. В Харькове без существенных осадков. В Одессе облачно, без существенных осадков.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +12 ночью. Во Львове +18 днем и +10 ночью. В Харькове +26 днем и +9 ночью. В Одессе +21 днем и +15 ночью.