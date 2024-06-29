В Україні оголошена масштабна повітряна тривога – загроза ракетного удару

Пройдіть до укриттів.
По всій території України вранці 29 червня оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К ВПС РФ.
У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнал тривоги.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, командир ЗСУ шокував відповіддю про те, що буде, якщо "заморозять" війну в Україні.
Читайте також провідні новини дня:
- Чи готують мобілізованих перед відправленням на фронт: командир ЗСУ відверто відповів
- "Чорні схеми" Тищенка: скандал набирає обертів — за що ще можуть посадити нардепа
- Синоптики шокували прогнозом погоди на липень: вся Україна – в зоні ризику