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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога – загроза ракетного удару

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога – загроза ракетного удару

Сирени пролунали в багатьох регіонах 13 липня

Пройдіть до укриттів.

По всій території України вранці 29 червня оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К ВПС РФ. 

У Повітряних силах просять не ігнорувати сигнал тривоги.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, командир ЗСУ шокував відповіддю про те, що буде, якщо "заморозять" війну в Україні.

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