У Москві згадують Союз, де вдавалися до смертної кари - розстрілів.

В країні-агресорці Росії заговорили про те, аби скасувати мораторій на смертну кару, що існує в країні.

Про це він заявив голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін під час пленарного засідання Петербурзького міжнародного юридичного форуму, пишуть росЗМІ.

"Потрібно розглянути можливість скасування мораторію на страту. У деяких випадках її потрібно застосовувати, і в цих випадках я прихильник смертної кари", висловився він.

Як приклад - де, на думку Бастрикіна, варто було б повернутися до смертної кари, він назвав теракт у "Крокус Сіті Холлі", де загинуло 144 людини. З його слів, в СРСР "за вбивство двох і трьох осіб могла бути призначена смертна кара". Втім, обвинувачені у теракті "отримають максимум довічне позбавлення волі", сказав керівник Слідкому.

Він наголосив, що для повернення смертної кари не потрібно змінювати російську конституцію. Мовляв, достатньо лише указу президента-диктатопв Володимира Путіна.

"Мені сказали деякі грамотні, кваліфіковані юристи, що треба міняти конституцію, що треба проводити референдум, а я вважаю, що треба просто указом президента скасувати мораторій на страту", - наголосив Бастрикін.

Як повідомлялося, терористів із "Крокус Сіті Холл" можуть судити у Білорусі, де дотепер застосовують смертну кару за найтяжчі злочини. Білоруська громадянка є у списках загиблих внаслідок теракту, що може стати формальною підставою для вироку суду республіки.

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