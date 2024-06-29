В ISW проаналізували, чи справді окупанти втратили елітну бригаду у Вовчанську

Російські війська могли втратити майже всю 83-ю повітряно-десантну (ВДВ) бригаду на Харківському напрямку через значні втрати та відмову особового складу воювати.

Про це йдеться у новому звіті ISW.

Однак аналітики не знайшли жодних доказів цієї заяви та оцінює її як "перебільшену".

Українські офіційні особи нещодавно повідомили, що російські війська намагалися вивести частини 83-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади, які стали небоєздатними після значних втрат на Харківському напрямку.

"11 червня ISW зафіксувала повідомлення про те, що підрозділи російської 83-ї бригади ВДВ діють поблизу Часового Яру. Підрозділи російської 83-ї бригади ВДВ на Зарківському напрямку, ймовірно, зазнали значних втрат, що зробили їх небоєздатними, але бригада навряд чи була повністю знищена, тим більше, що залишається незрозумілим, яку частину 83-ї бригади ВДВ росіяни перекинули. з району Часів Яр на Вовчанський напрямок", - вказано у повідомленні.

Додамо, воїни 127 окремої бригади територіальної оборони після майже 9 місяців пекельних боїв на Запоріжжі зайняли позиції північніше Харкова.

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