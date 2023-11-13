Військова підтримка України: очільник МЗС Литви розповів про план "Б"

У ЄС можуть не схвалити 20 мільярдів євро допомоги для України.

Між країнами ЄС продовжують точитися дискусії щодо військової підтримки України. Зокрема, союзники шукають альтернативу, якщо запланований формат через Європейський фонд миру не вийде погодити. Відтак міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про план "Б" для України.

Про це він розповів у коментарі для ЗМІ.

Він позитивно оцінив перспективи схвалення коштів для фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру і зазначив, що у цьому питанні "є шанси рухатися далі".

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"Є пропозиції, щоб країни, які не хочуть брати участь, могли цього не робити. Це означає, що моя та інші країни, які братимуть участь, візьмуть на себе більше навантаження. Ми, Литва, готові на це… Тобто це будуть не 27 країн-членів, а менша група країн", – пояснив він.

Військова підтримка для України

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь в зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС. На ній вони обговорять проблеми із постачанням артилерійських снарядів Україні. Міністр приєднається до діалогу онлайн.

Додамо, спікер палати представників Майк Джонсон запропонував план бюджету США без допомоги Україні. Крім того, він виключає кошти для Ізраїлю та Тайваню. Така позиція обумовлена тим, що у Штатах остерігаються можливого шатдауну.

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