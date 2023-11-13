Военная поддержка Украины: глава МИД Литвы рассказал о плане "Б"

В ЕС могут не одобрить 20 миллиардов евро помощи для Украины.

Между странами ЕС продолжают продолжаться дискуссии по военной поддержке Украины. В частности, союзники ищут альтернативу, если планируемый формат через Европейский фонд мира не получится согласовать. Следовательно, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил о плане "Б" для Украины.

Об этом он рассказал в комментарии СМИ.

Он положительно оценил перспективы одобрения средств для финансирования военной помощи Украине через Европейский фонд мира и отметил, что в этом вопросе "есть шансы двигаться дальше".

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"Есть предложения, чтобы страны, которые не хотят участвовать, могли этого не делать. Это значит, что моя и другие страны, которые будут участвовать, примут на себя большую нагрузку. Мы, Литва, готовы на это… То есть это будут не 27 стран-членов, а меньшая группа стран», – объяснил он.

Военная поддержка для Украины

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие во встрече с министрами иностранных дел стран ЕС. На ней они обсудят проблемы со снабжением артиллерийских снарядов Украины. Министр присоединится к диалогу онлайн.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил план бюджета США без помощи Украине. Кроме того, он исключает средства для Израиля и Тайваня. Такая позиция обусловлена тем, что в Штатах опасаются возможного шатдауна.

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