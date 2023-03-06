"Вступ до НАТО та ЄС": Резніков про оборону України після війни

Резніков розповів, як має виглядати оборони України після війни
Після завершення війни в Україні смугою безпеки мають стати дві паралельні інституції.
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв'ю Ліга.
За його словами, першим етапом оборони після війни має стати план з 10 пунктів — відома Формула миру президента Зеленського.
"Він має всі складові побудови майбутньої безпекової архітектури у світі, ключовим елементом якої буде Україна. Щоб унеможливити нові спроби вирішувати побажання від сусідів через військову агресію", - сказав Резніков.
Він зазначив, що набуття членства в НАТО та Євросоюзі – один з ключових елементів такої безпекової архітектури.
"Друге – це побудова української потужної сучасної держави з дуже розвиненим сектором безпеки й оборони, нормальною регулярною армією та розумінням, що служити в армії – модно і престижно, - резюмував міністр оборони.
Додамо, міністр оборони Олексій Резніков назвав останній медійний скандал довкола начебто завищених цін на харчування для військових замовною інформацією.
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