Загинув львівський медик, який пішов добровольцем на фронт

У захисника залишилася дружина та двоє дітей.

Загинув львівський медик Степан Сайко, який добровольцем пішов на фронт навесні 2022 року. Чоловік рятував життя побратимів.

Про це повідомили на сторінці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

Поховали загиблого 5 березня у його рідному селі Погірці, що на Самбірщині. У чоловіка залишилися дружина та двоє дітей.

"Схиляємо в скорботі голови перед світлою пам'яттю Сайка Степана. Він став прикладом мужності та героїзму, став новітнім героєм. Ніколи не забудемо, яку страшну ціну платять українські сини та дочки за вільне і мирне майбутнє нашої України", - висловив співчуття медичний колектив.

Фото: Львівський Обласний Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф

Нагадаємо,під Бахмутом під час евакуації поранених загинула волонтерка, військовослужбовиця, бойова медикиня 93-ї бригади "Холодний Яр" Яна Рихліцька.

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