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Погиб львовский медик, который пошел добровольцем на фронт

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Погиб львовский медик, который пошел добровольцем на фронт

Фото: Львовский Областной Центр Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф

У защитника остались жена и двое детей.

Погиб львовский медик Степан Сайко, который ушел добровольцем на фронт весной 2022 года. Мужчина спасал жизни побратимов.

Об этом сообщили на странице Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

Похоронили погибшего 5 марта в его родном селе Погорцы, что на Самбирщине. У мужчины остались жена и двое детей.

"Склоняем в скорби головы перед светлой памятью Сайко Степана. Он стал примером мужества и героизма, стал новым героем. Никогда не забудем, какую страшную цену платят украинские сыновья и дочери за свободное и мирное будущее нашей Украины", — выразил соболезнования медицинский коллектив. 

Фото: Львовский Областной Центр Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф / ©
Фото: Львовский Областной Центр Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф

Напомним, под Бахмутом во время эвакуации раненых погибла волонтер, военнослужащая, боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рыхлицкая.

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Дата публикации
Просмотры
1824
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