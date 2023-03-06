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Британский генерал спрогнозировал, когда Путина "выметут из Кремля"

Британский генерал спрогнозировал, когда Путина "выметут из Кремля"

Фото: Associated Press

Высший генералитет является наиболее недовольной группой в России.

При успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины власть президента России Владимира Путина может заметно ослабеть.

Об этом заявил бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат в интервью телеканалу Sky News.

"Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и исполнено, то армия РФ развалится и будет убегать. Вполне вероятно, что Путина его выметут из Кремля", — заявил Даннат.

По словам британского генерала, если Киев получит еще больше тяжелых танков от Германии и США, а также истребители и другие необходимые вооружения, война может закончиться уже в этом году.

Он также отметил, что военное руководство России недовольно действиями Путина, поэтому, скорее всего, именно они приложат руку к тому, чтобы президент потерял власть.

"Высшему военному командованию России не нравится, что Путин вступил в войну, с которой они не согласны. Я думаю, что это будет Герасимов и высший генералитет, которые вытолкут Путина", — добавил он.

Напомним, британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что, несмотря на отсутствие признаков переворота в РФ, напряженность внутри Кремля присутствует. И она постоянно растет из-за провалов на фронте.

Ранее политолог Джейсон Джей Смарт заявил, что глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин может устроить государственный переворот в России и отобрать власть у Путина.

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