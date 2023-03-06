Британский генерал спрогнозировал, когда Путина "выметут из Кремля"

При успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины власть президента России Владимира Путина может заметно ослабеть.

Об этом заявил бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат в интервью телеканалу Sky News.

"Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и исполнено, то армия РФ развалится и будет убегать. Вполне вероятно, что Путина его выметут из Кремля", — заявил Даннат.

По словам британского генерала, если Киев получит еще больше тяжелых танков от Германии и США, а также истребители и другие необходимые вооружения, война может закончиться уже в этом году.

Он также отметил, что военное руководство России недовольно действиями Путина, поэтому, скорее всего, именно они приложат руку к тому, чтобы президент потерял власть.

"Высшему военному командованию России не нравится, что Путин вступил в войну, с которой они не согласны. Я думаю, что это будет Герасимов и высший генералитет, которые вытолкут Путина", — добавил он.

Напомним, британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что, несмотря на отсутствие признаков переворота в РФ, напряженность внутри Кремля присутствует. И она постоянно растет из-за провалов на фронте.

Ранее политолог Джейсон Джей Смарт заявил, что глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин может устроить государственный переворот в России и отобрать власть у Путина.

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