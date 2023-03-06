Британський генерал спрогнозував, коли Путіна "виметуть із Кремля"

Вищий генералітет є найбільш незадоволеною групою у Росії.

За успішної контрнаступальної операції Збройних сил України, влада президента Росії Володимира Путіна може помітно послабитись.

Про це заявив колишній очільник Генштабу Великої Британії генерал Річард Даннат в інтерв'ю телеканалу Sky News.

"Я хотів би думати, що якщо контрнаступ українців буде досить добре спланований, підтриманий і виконаний, то армія РФ розвалиться і тікатиме. Цілком імовірно, що Путіна його виметуть із Кремля", — заявив Даннат.

За словами британського генерала, якщо Київ отримає ще більше важких танків від Німеччини та США, а також винищувачі та інше необхідне озброєння, війна може закінчитися вже цього року.

Він також зазначив, що військове керівництво Росії незадоволене діями Путіна, тому, ймовірно, саме вони докладуть руку до того, щоб президент РФ втратив владу.

"Вищому військовому командуванню Росії не подобається, що Путін вступив у війну, з якою вони не згодні. Я думаю, що це буде Герасимов і вищий генералітет, які виштовхнуть Путіна", — додав він.

Нагадаємо, британський військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що, попри відсутність ознак перевороту в РФ, напруженість усередині Кремля присутня. І вона постійно зростає через провали на фронті.

Раніше політолог Джейсон Джей Смарт заявив, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може влаштувати державний переворот у Росії та відібрати владу у Путіна.

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