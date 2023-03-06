Безпілотники, танки та 650 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 650 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 1537 70 (+650) осіб ліквідовано

танків ‒ 3423 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 6703 (+11)

артилерійських систем – 2433 (+7)

РСЗВ – 488

засоби ППО ‒ 250 (+2)

літаків – 302

гелікоптерів – 289

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8)

спеціальна техніка ‒ 234 (+2)

Раніше Генштаб повідомив про ситуацію на фронті. ЗСУ відбили майже 100 ворожих атак.

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