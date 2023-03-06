Безпілотники, танки та 650 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Загальні бойові втрати Росії на 6 березня становлять 153 770 осіб.
За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 650 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 1537 70 (+650) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3423 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 6703 (+11)
- артилерійських систем – 2433 (+7)
- РСЗВ – 488
- засоби ППО ‒ 250 (+2)
- літаків – 302
- гелікоптерів – 289
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15)
- крилаті ракети ‒ 873
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8)
- спеціальна техніка ‒ 234 (+2)
Раніше Генштаб повідомив про ситуацію на фронті. ЗСУ відбили майже 100 ворожих атак.
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