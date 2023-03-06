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Безпілотники, танки та 650 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Безпілотники, танки та 650 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Фото: Associated Press

Загальні бойові втрати Росії на 6 березня становлять 153 770 осіб.

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 650 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 1537 70 (+650) осіб ліквідовано 
  • танків  ‒ 3423 (+9) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 6703 (+11) 
  • артилерійських систем  – 2433 (+7)
  • РСЗВ  – 488  
  • засоби ППО ‒ 250 (+2)
  • літаків  – 302 
  • гелікоптерів  – 289 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 2086 (+15)
  • крилаті ракети  ‒ 873 
  • кораблі /катери  ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8) 
  • спеціальна техніка  ‒ 234 (+2)

Раніше Генштаб повідомив про ситуацію на фронті. ЗСУ відбили майже 100 ворожих атак.

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